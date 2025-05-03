Akçadağ Belediye Başkanı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısını Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Akçadağ Belediye Başkanı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısını Ağırladı

Akçadağ Belediye Başkanı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısını Ağırladı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Malatya'da Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ı ziyaret etti. Ziyarette, yerel yönetimlerin projeleri ve sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

03.05.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ı ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, Akçadağ Belediyesi'nin devam eden projeleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, mevcut hizmetlerin değerlendirmesi yapılarak, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, desteklerinden dolayı Köseoğlu'na teşekkür etti. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken Köseoğlu ise Akçadağ'ın gelişimi için yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ayşe Sula Köseoğlu, Hasan Ulutaş, Belediye, Politika, AK Parti, malatya, Akçadağ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Akçadağ Belediye Başkanı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısını Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:22:26. #7.12#
SON DAKİKA: Akçadağ Belediye Başkanı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısını Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.