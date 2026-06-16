Akçadağ'da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika
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Akçadağ'da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Akçadağ\'da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
16.06.2026 14:44  Güncelleme: 14:46
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen el emeği ürünler sergisinin açılışı, belediye başkanı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hazırlanan el emeği ürünler sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Akçadağ Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışına Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, serginin ardından yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen serginin önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin hazırladığı eserleri görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ulutaş, "İlçe Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile birlikte Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen el emeği ürünler sergisinin açılışına katıldık. Kursiyerlerimizin ortaya koyduğu birbirinden değerli çalışmaları görmekten memnuniyet duyduk. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize, kursiyerlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akçadağ'da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika

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