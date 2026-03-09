Akçadağ'da kadınlar iftarda buluştu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik iftar programı düzenlendi.

AAkçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki kadınlarla iftar sofrasında buluştu. Programda Ramazan ayının bereketi kadınlarla birlikte paylaşıldı.

Programda konuşan Başkan Ulutaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçemizdeki kıymetli kadınlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Hem Ramazan'ın bereketini paylaştık hem de kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık" dedi.

Başkan Ulutaş, hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla topluma değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti. - MALATYA