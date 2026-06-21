Akçadağ Belediyesi\'nin desteğiyle yenilenen okul sıraları öğrencilere teslim edildi

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, belediyenin maddi destekleriyle Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu tarafından yenilenen okul sıralarının teslim programına katılarak, "Eğitime yapılan her yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi

Akçadağ Şeyhler Mahallesi'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı, AK Parti İl Başkanı, Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akçadağ Belediyesi'nin maddi destekleriyle Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu atölyelerinde yenilenen okul sıraları öğrencilere teslim edildi. Teslim programının ardından Başkan Hasan Ulutaş ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi'ndeki eserleri inceledi.

Programda değerlendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Belediyemizin katkılarıyla hayata geçirilen bu çalışmanın öğrencilerimize daha iyi eğitim ortamları sunacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu başta olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yenilenen sıraların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

Başkan Ulutaş, eğitim alanındaki destek ve iş birliklerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - MALATYA