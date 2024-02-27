Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çiçek Pasajı ve Silifke Caddesi esnafını ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile birlikte, Çiçek Pasajı, Silifke Caddesi esnafı ve Niğdeliler Derneğini ziyaret etti. 5 yıl boyunca makamda oturmadıklarını, hep vatandaşların arasında bulunarak hizmet ürettiklerini belirten Başkan Gültak, 31 Mart'tan sonra da durmadan çalışacaklarını kaydetti.
Çiçek Pasajı ve Silifke Caddesi esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, hizmetlerin sürmesi için vatandaşlardan destek istedi.
"13 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz"
Başkan Gültak, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkat çekerek, "Bütün teşkilatlarımız sahada vatandaşla beraber. Her mahalleye dokunmuş durumdayız. 5 yıl boyunca makamımızda oturmadık. Sürekli mahallelerin içerisinde hem vatandaşlarımızı dinledik, hem de hizmet yaptık. 31 Mart'a kadar çok çalışacağız ve inşallah 13 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz" dedi.
"Biz çiçek pasajını düzenledik ama yanındaki tarihi çarşılar eski haliyle kaldı"
Çiçek Pasajı'nın modern görünüme kavuştuktan sonra pasajda insan seliyle karşılaşıldığını söyleyen Başkan Gültak, "Bu pasajın yanında ise halk değimi ile 'bit pazarı, hamam sokağı' var. Bir tarafta hayat var. Diğer tarafta ise hayat yok. Burayı biz seçilir seçilmez kaymakamlıkla beraber düzenledik ve şehre çok güzel bir pasaj kazandırdık. Öbür taraftaki hamam sokağı, kasaplar çarşısı ve balık pazarıyla ilgili de yetki bizde olmadığı için, orayla ilgili projeler hazırlayıp yetki istedik. Fakat Mersin Büyükşehir Belediye başkanı bize yetki vermedi. Biz çiçek pasajını bitirdik ama maalesef yanındaki yerler o şekilde kaldı. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı ipi göğüslediğinde buraları da hızla düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Gültak beraberindeki heyet ile birlikte Silifke Caddesi esnafını ziyaret ederek, destek istedi. Daha sonrasında ise Başkan Gültak ve Soydan Niğdeliler Derneği'ne giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi. - MERSİN
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