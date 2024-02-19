Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Halk Toplantısında Konuştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'de hizmetlerden önce huzur, barış ve güven ortamını tesis ettiklerini söyledi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir düğün salonunda düzenlenen halk toplantısında Mesudiye Mahallesi sakini vatandaşlarla bir araya geldi. Her yaştan vatandaşın katıldığı halk buluşmasında konuşan Gültak, Akdeniz'e hizmet ve yatırımların sürmesi, özellikle de barış, huzur, istikrar ve kardeşlik ikliminin devam etmesi için yerel seçimlerde seçmenlerden destek istedi.
Bugüne kadar hiç kimseyi ayrıştırmadan herkesin başkanı olduğunu vurgulayan Gültak, "Akdeniz'de hizmetlerden önce huzur, barış ve güven ortamını tesis ettik. Bu nedenle 1 Nisan'dan sonra da huzuru, barışı, güven ve istikrarı istiyorsak 5 yıl daha siz değerli vatandaşlarımızdan destek istiyorum. Akdeniz'e kazandırdığımız bu huzur ortamını elimizden kaçırmayalım, bu kalkınmışlığı kaçırmayalım. Arkadaşlarınıza ve komşularınıza, 'Bu adam gelirse huzur devam eder, kentsel dönüşüm ve diğer projeler devam eder' deyin" ifadelerini kullandı.
"El ele verip Mersin ve Akdeniz'in tüm sorunlarını çözeceğiz"
Diğer siyasi partiler ve adaylarının, seçmenleri ayrıştırıp 'çantada keklik' gördüğünü belirten Gültak, "Bu tür düşüncelerle zaman geçmiş ve Akdeniz'in çok uzun yılları kaybedilmiş, hizmet üretmemişler. Çamlıbel'e bir şeyler yaptık, 'dur yapamazsın' dediler. Karaduvar'a yapalım, 'onu da yapamazsın'. Şehir içinde, hamam sokağındaki esnafın durumu, balık pazarı, kasaplar çarşısı bu şehre yakışıyor mu arkadaşlar? Bunların hepsi de Büyükşehirin malı. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı bunlara el atmadı. Ama Cumhur İttifakı Mersin adayımız Serdar Soydan ile tüm bu sorun ve sıkıntılara el atar ve birlikte çözeriz" diye konuştu.
31 Mart'ta tarihi bir seçime gittiklerini vurgulayan Gültak, şunları kaydetti: "Bir yandan Mersin, bir yandan Akdeniz. Zira Akdeniz'de beka sorunu var, bunu bilin, kesinlikle var. Bir parti, zaten diyorlar ki işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Onlara girmiyorum, siz biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Öbürü de İstiklal Marşı okumadı, öbürü bilmem ne yapmadı. Bütün bunları görüyorsunuz. Ben bu konulara girmiyorum ve kimseyi de kötülemeye niyetim yok. Çünkü ben, hem CHP'li hem de DEM'li vatandaşlardan oy alan bir belediye başkanıyım. Bu nedenle huzuru istiyorsanız, istikrarı istiyorsanız, hizmet ve yatırımların devamını istiyorsanız; lüften Akdeniz'de bana, Mersin Büyükşehirde de Cumhur İttifakı adayımız Serdar Soydan'a destek veriniz. Ondan sonra bakın Mersin ve Akdeniz'de neler oluyor." - MERSİN
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