Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, halka yeni konut sözü verdi

Belediye Başkanlığını üstlendiği Mersin'in Akdeniz ilçesinde huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olduğunu vurgulayan Mustafa Gültak, "Halkımızın teveccühü ile 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden seçildiğimiz takdirde, farklı mahallelerimizde en az bin yeni konut daha yapma sözünü veriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Kadınlara ve gençlere yönelik projelerimizi de arttırarak sürdüreceğiz" dedi.
Esnaf ve mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi, pazarcı esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara pazar çantası da hediye eden Başkan Gültak, gençlerle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.
"Gençlerimizin eğitimine verdiğimiz desteğin meyvelerini topluyoruz"
Akdeniz'de hizmetlerini sürdürdüklerini ve bu hizmetlerden ücretsiz üniversite hazırlık eğitimi verilen etüt merkezi, Akdeniz'in Parlayan Yıldızları ile mesleki kurs ve eğitimleri hatırlatan Başkan Gültak, "Biz göreve geldiğimizde Akdeniz'de, zeki ve üstün yetenekli olduğu için Bilim ve Sanat Merkezine kayıtlı sadece 2 öğrencimiz vardı. Bizim saha araştırmalarımız sonucu bu sayı bugün 54'e yükseldi. Etüt merkezimiz yoktu, çocuklarımız diğer ilçelerden gençlerle sınavlarda yarışamıyordu. Şu an ise gençlerimiz Türkiye'nin en havalı etüt merkezinde, uzman öğretmenler gözetiminde sınavlara hazırlanıyor. Biz de bunun meyvelerini toplamaya başladık. Üniversite ve lise giriş sınavlarında Türkiye ve Mersin sıralamasında dereceye giren öğrencilerimiz var. Akdeniz artık üreten, mutluluğun, barışın şehri oldu. Okumak isteyen hiçbir engelle karşılaşmadan okuyabiliyor. Spor yapmak isteyen gençlerimiz ve sporseverler için de 400 milyon TL tutarında spor yatırımları gerçekleştirdik. Kadınlara yönelik mesleki ve eğitim projelerimiz de var" diye konuştu.
"Huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatıyız"
Akdeniz'de, huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olduğunun da altını çizen Başkan Gültak, şöyle devam etti: "İlk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız kentsel dönüşüm projeleri sayesinde şu ana kadar bin konutu bitirdik. Yeniden seçildiğimiz takdirde farklı mahallelerde en az yine bin konut daha sözünü yapma sözünü veriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Kadınlara ve gençlere yönelik projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Kentimizin en büyük sorunu imardı. Şimdi ihalelere çıktık, yavaş yavaş şehrimizin imar sorununu da çözeceğiz. Hal'den Nacarlı'ya kadar binlerce hektar arazi imara açılacak. Sonuçta yeni lojistik sahaları ve sanayi ve depolama alanları açılacak. Bu sayede şehrimizde istihdam imkanı artacak, binlerce insanımız, özellikle de gençlerimiz kolayca iş bulabilecek. Her şeyden önce de barışın, kardeşliğin ve huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz." - MERSİN
Son Dakika › Politika › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, halka yeni konut sözü verdi - Son Dakika
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