Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi

Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi

Akdeniz Belediye Meclisi, Mayıs ayı birinci birleşim toplantısında belediye personelinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla toplu sözleşme yapma yetkisi verildi. Ayrıca İçel Sanat Kulübü'ne maddi destek sunulması konusu da görüşüldü.

06.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:32
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Akdeniz Belediye Meclisi, Mayıs ayı birinci birleşim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, belediye bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında görevli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili yasalar gereği toplu sözleşme yapmak ve imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda bir önceki birleşim tutanak özeti oylanıp kabul edildi. Toplantıda, Akdeniz Belediyesi'nin 2023 mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin ilgili komisyonlara havalesinden sonra, belediye bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında görevli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili yasalar gereği toplu sözleşme yapmak ve imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Teklif, oybirliği ile kabul edildi.

İçel Sanat Kulübü'ne maddi destek sunulacak

Meclis'te, İçel Sanat Kulübü (İSK) tarafından Haziran ayında gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin önde gelen karikatür, çizgi roman ve stand-up alanında tanınmış ve ümit vaat eden sanatçıların davet edileceği '3. Mizah Günleri' etkinliğine, Akdeniz Belediyesi'nce yapılacak maddi desteğin belirlenmesiyle ilgili teklif komisyonlara gönderildi. Toplantıda, yeni dönemde belediyede görevlendirilen başkan yardımcıları ve birim müdürleri hakkındaki görevlendirmelere ilişkin olarak da Meclis üyeleri bilgilendirildi. İmar Kanunu'na göre Akdeniz ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı özel güvenlik bölgesi oluşturulması amaçlı 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ilişkin kurum görüşü teklifi de komisyonlara havale edildi.

"Güzel bir Akdeniz'i inşa ederek kalkındıracağız"

Meclis üyelerinin çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerileri ile vatandaşlardan gelen bazı istek ve talepleri açıklamasından sonra söz alan Başkan Hoşyar Sarıyıldız, şöyle konuştu: "Gerçekten de istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü budur. Meclisimizin işlediği, üyelerimizin değerli önerileri ile önümüzü açtığı, insanlarımıza moral ve umut verdiğimiz bir çalışma dönemini yaşatmak istiyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel önerilerde bulundular ve bazı sıkıntılar dile getirildi. Bazı sorunların gündemimizde olduğunun da bilinmesini isterim. Biz, Akdeniz'de yaşayan tüm halkımıza eşit hizmet götürmek şiarıyla yola çıktık. Hiç kimseye inancından, dilinden, kimliğinden, oy verdiği partiden ötürü farklı uygulama yapmadık, yapmayacağız. Asla ayrımcılık yapmadık, yapmayacağız. Bundan sonraki süreçte de bölgemizde herkesin eşit hizmet aldığı bir dönem bizleri bekliyor olacak. Günün sonunda tüm çalışmalarımızı Meclisimizin bilgisi ve onayı ile yapacağız. Şeffaf ve katılımcı anlayışla, halkçı bir pratik içerisinde olacağız. Önümüzdeki dönemde meclis üyelerimizin katkılarıyla daha güzel bir Akdeniz'i inşa ederek kalkındıracağız" - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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