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Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği - Son Dakika

Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği

07.01.2022 12:30
Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği

Akdeniz Belediye Meclisinin oybirliği aldığı kararla, ilçe sınırları içinde hizmet veren 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz gibi faturalarının 500 TL'lik kısmı ayni olarak karşılanacak.

Akdeniz Belediye Meclisinin oybirliği aldığı kararla, ilçe sınırları içinde hizmet veren 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz gibi faturalarının 500 TL'lik kısmı ayni olarak karşılanacak.

Akdeniz Belediye Meclisi ocak ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi. Belediye meclisi yıllık tatilinin 2022 yılının hangi ayında yapılacağı, meclis toplantılarının da bir sonraki ayın hangi gününde yapılacağıyla ilgili konu oybirliğiyle kabul edilirken, Meclis Denetim Komisyonu toplantılarında görevlendirilenlere ödenecek günlük ile görevlendirilecek kişi ve gün sayısının tespit edilmesiyle ilgili konu da üyelerin oybirliğiyle meclisten geçti.

Sözleşmeli-kadrolu personel ücretlerindeki fark minimum düzeye çekildi

Meclis toplantısında, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre Akdeniz Belediyesinde görevli tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin tespitine ilişkin olarak komisyonlardan gelen gündem maddesi de görüşülerek, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen düzenleme ile belediyede kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki ücret farkının, 'eşit işe eşit ücret' temelinde ve yasal olanaklar ölçüsünde minimum düzeye indirildiği belirtildi.

Muhtarlık binalarının fatura giderlerinin bir bölümü karşılanacak

Akdeniz Belediye Meclis Toplantısında, ilçe sınırlarına dahil olan 65 mahallenin muhtarlık binalarında kullanılan elektrik, su, internet, telefon ve benzeri gider faturalarının, toplamda 500 Türk Lirası'na kadar olan kısmının Akdeniz Belediye bütçesinden ayni olarak ödenmesi ile ilgili önerge de görüşüldü. Önerge, yine meclis üyelerinin oybirliği kararı ile kabul edildi.

"Muhtarlıklarımıza aylık 500 TL ayni yardım yapacağız"

Muhtarlık binalarına sağlanacak destek hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Muhtarlarımıza elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz gibi faturalarının karşılığı olarak aylık 500 lira ayni destek vereceğiz. Muhtarlarımızın şahsına ait faturaları değil, muhtarlık binası adına faturaları ödeyeceğiz. Dükkan veya ev faturaları da değil elbette. Çünkü kimi zaman farklı faturalar da karşımıza çıkabiliyor. Muhtarlarımız, muhtarlık binasının çeşitli faturalarını ibraz ettikleri takdirde, Akdeniz Belediyesi olarak aylık maksimum 500 liraya kadar ayni destek vereceğiz" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü, saat 10: 00'da belediye konferans salonunda yapılacak. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Doğalgaz, Akdeniz, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği - Son Dakika
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