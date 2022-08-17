Başkan Böcek'ten sanayi esnafının talebine jet yanıt - Son Dakika
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Başkan Böcek'ten sanayi esnafının talebine jet yanıt

17.08.2022 13:24
Başkan Böcek'ten sanayi esnafının talebine jet yanıt

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk'ün, 75. Yıl Caddesi'nin kuzey kısmından hem sanayi sitesine hem de Ünsal, Kepezaltı ve Santral Mahallerine bağlantı olacak bir kavşak talebine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk'ün, 75. Yıl Caddesi'nin kuzey kısmından hem sanayi sitesine hem de Ünsal, Kepezaltı ve Santral Mahallerine bağlantı olacak bir kavşak talebine, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in makamında gerçekleşen ziyarete Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ile Ünsal ve Santral Mahalle muhtarları katıldı. Ziyarette hem sanayi sitesine hem de Kepezaltı, Santral ve Ünsal Mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan kavşakla ilgili neler yapılabileceği görüşüldü.

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin'e talep edilen kavşakla ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi. Başkan Böcek, "Konyaaltı Belediye Başkanlığımdan beri Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı arkadaşıma ve yönetimine elimizden geldiğince destek olmaya çalışmıştık. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da bu desteğimizi sürdürüyoruz. Zaten talep ettikleri planları tamamladık. Alt yapılarla ilgili çalışmaları bir taraftan ASAT bir taraftan Fen İşleri Daire Başkanı arkadaşımla beraber en kısa zamanda görüşerek ele alacağız. Bu mahallelerde vatandaşlarımızın ve sanayi esnafımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde yollarının alt yapısını tamamlamış olacağız" dedi.

"Sanayi esnafı memnun kaldı"

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk de desteği için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Öztürk, "İnşallah arkadaşlarımız da önümüzdeki günlerde yerinde gerekli incelemeleri yaparak bu kavşağın düzenlemesi noktasında çalışma başlatacak. Hem biz sanayi esnaflarımıza hem de bölgedeki vatandaşlarımıza hayırlı olur inşallah. Muhittin başkanımız her zaman yanımızda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Mehmet Öztürk, Antalya, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Böcek'ten sanayi esnafının talebine jet yanıt - Son Dakika

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