Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli\'nın mesajına kayıtsız kalmadı
17.02.2026 15:49  Güncelleme: 15:54
Akın Gürlek, Bahçeli\'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Haber Videosu

Adalet Bakanlığı görevine yeni atanan Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, grup toplantısında kendisine verdiği destekten dolayı sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Resmi atama kararı sonrası Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na atandı. Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığıaçıklamalar üzerine, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.

Gürlek paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye desteklerini açıklamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasındaki protestosunu sert bir şekilde eleştirmişti. Bahçeli, CHP'ye yönelik eleştirilerinde, "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" diyerek yeni bakanlara başarı dileklerinde bulundu.

Son Dakika Politika Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ender3316 ender3316:
    şimdi destek yarın istek olur bu işler 6 7 Yanıtla
    Gökhan Yıldırım Gökhan Yıldırım:
    Çakallık ruhunuza içlemiş 2 2
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademler selami 4 3 Yanıtla
  • Tanser Doğan Tanser Doğan:
    Tabi destek verecek ve tsk edilecek çünki alan memnun veren memnun bakalım öbür dünyada ne olucak haliniz bir odunda benden 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
