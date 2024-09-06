AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz İnönü ilçesine ziyarette bulundu

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İnönü ilçesine ziyarette bulundu.

Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katılımlarıyla İnönü Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Hamamcı, ilçedeki son çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ilçenin güncel konuları değerlendirilerek istişare edildi. Ziyaret sonrası Türkkuşu İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'ne geçilerek burada 1967 yılında THK İnönü Eğitim ve Havacılık merkezinde uçuş eğitimleri alan Başkan Yılmaz'a, THK Eğitim Merkezi Başkanı Metin Yaman tarafından bröve takdim edildi. Başkan Hamamcı, ilçeye vermiş oldukları desteklerden dolayı Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR