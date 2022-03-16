AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere hitap etti - Son Dakika
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AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere hitap etti

16.03.2022 17:25
AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere hitap etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM'nin Ukrayna-Rusya konulu olağanüstü toplantısında Avrupalı parlamenterlere hitap etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM'nin Ukrayna- Rusya konulu olağanüstü toplantısında Avrupalı parlamenterlere hitap etti.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Günay, Avrupa'nın kalbindeki Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası hukuk ve güvenliğin temelini tehdit ettiğini kaydetti.

Rusya'nın saldırısının sadece Ukrayna'ya karşı değil aynı zamanda her ülkenin geleceğini belirleme hakkına bir saldırıdır ve uluslararası barışa, güvenliğe çok ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Günay, şunları bildirdi:

"Biz parlamenterler Konsey'de bu savaşı bir an önce durdurmak ve masum insanların acı çekmesine hemen son vermeliyiz. Kırım ve Donbas dahil olmak üzere Ukrayna'nın uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tanınan sınırlarında bağımsızlık, siyasi birlik ve toprak bütünlüğünü desteklememiz lazım. Ukraynalı meslektaşlarımızla iletişimimiz devam edecek, bu süreçte barış için ne gerekiyorsa her desteği vereceğiz. Türkiye'nin siyasi duruşu ve diplomasi gayreti her zaman bölgede yaşanan savaşları ve insani krizleri sonlandırmak, barış ve istikrarı sağlamak içindir.

Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her iki tarafla da yoğun görüşmeler yapıyorlar, diyaloğun devam etmesine gayret ediyorlar. Antalya Diplomasi Forumu'nda iki ülkenin dışişleri bakanları ilk defa bir araya geldiler. Ukraynalı meslektaşlarımız görüşmenin Türkiye'de olmasından memnuniyetlerini dile getirdiler, teşekkür ettiler. Ukrayna Savaşını sonlandırmak için Türkiye'nin diplomasi gayreti durmaksızın devam etmektedir."

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Eskişehir, AK Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere hitap etti - Son Dakika


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