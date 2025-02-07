Aksakal'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, "Kalp kapakçığı değişimi gibi önemli ve başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrendiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.