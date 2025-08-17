Aksakal, Deprem Şehitlerini Andı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında felakette yaşamını yitirenleri andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını, yakınlarına da sabır dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün anma vesilesiyle, deprem riski olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları zaman geçirmeden hızlandırılmalı ve bu çalışmaların eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması şeklinde değil yeni güvenli yerleşim alanları belirlenerek, buralara güvenli binalar yapılmak suretiyle planlanmasını tekrardan vurguluyoruz."