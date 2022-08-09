Başkan Dinçer: "Halkımızla omuz omuzayız" - Son Dakika
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Başkan Dinçer: "Halkımızla omuz omuzayız"

09.08.2022 12:00
Başkan Dinçer: "Halkımızla omuz omuzayız"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı sürdürüyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı sürdürüyor.

Hemen hemen her günü vatandaşlarla birlikte geçiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaşlısından gencine kadar bütün kesim vatandaşı dinliyor. Şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Dinçer, esnafların istek ve taleplerini bizzat kendisi dinledi. Halkla iç içe ve şeffaf belediyecilik örneği sergileyen Belediye Başkanı Dinçer, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar sunulan hizmetten dolayı Başkana teşekkür ederken bazı vatandaşlarda mahallelerinde görmek istedikleri hizmetleri sıraladı.

Dönüş hazırlığında olan gurbetçilerle buluşan Başkan Dinçer, Yuvam 68 ve Batı İngiltere Dernek üyeleri ve Helvadereli gurbetçilerle de bir araya geldi. "Hemşerilerimizin yurt dışındaki başarıları bizlere gurur veriyor" diyen Başkan Dinçer, "Şehrimiz yurt dışında en fazla vatandaşı olan illerinden birisi. Bunun yanında birçok hemşerimiz yurt dışında önemli başarılar kazanıyor ve dereceler elde ediyorlar. Bu bizleri mutlu ediyor, gururlanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi yurt dışında yaşayan hiçbir hemşerimiz yalnız değildir. Onların hep yanındayız. Kapımız herkese açıktır" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Evren Dinçer, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Dinçer: 'Halkımızla omuz omuzayız' - Son Dakika

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