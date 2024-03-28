Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Esnafları Ziyaret Etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Esnafları Ziyaret Etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, teşkilat üyeleriyle birlikte esnafları ziyaret ederek yeni dönem projeleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dinçer, birlik ve beraberlik içerisinde şehir için çalışacaklarını belirtti.

28.03.2024 13:32  Güncelleme: 13:38
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Aksaray'da esnafları gezerek talep ve şikayetleri dinleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışacağız" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer teşkilat üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Dinçer, yeni dönem projeleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dinçer, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için destek ve dua isteyerek, "Bugün Aksaray'ımızın prestijli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan şehrimize hep birlikte katkı sunuyoruz. Halkımızla, esnafımızla birebir görüşüp onlardan destek beklediğimizi ve dualarına talip olduğumuzu söylüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika

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