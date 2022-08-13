Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
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Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

13.08.2022 03:50
Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

AKSARAY - AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından 1 Ağustos'ta il genelinde başlatılan Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde aşure ikramı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Merkez İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. Kadın Kolları üyeleri tarafından evlerinde pişirilen aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar ikram edilen aşureden alırken, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Milletvekili Cengiz Aydoğdu vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de ikramda bulunarak Muharrem ayını tebrik etti.

İl Başkanı Altınsoy, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde tüm teşkilatların her gün sahada olduğunu söyledi. Aşure etkinliği ile vatandaşların Muharrem ayının tebrik edildiğini belirten Başkan Altınsoy, "Bugün Aksaray meydanındayız. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtımı yapıyoruz. Bu ay biliyorsunuz bereket ayı, birlik ayı, bereket ayı, biz de birliğimize, beraberliğimize vesile olması dileğiyle AK Parti teşkilatları olarak kadın kollarımızın hazırladığı aşurenin dağıtımında bulunduk. Hemşerilerimiz de büyük ilgi gösterdiler. Hemşerilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Tabii biz teşkilatlar olarak Yüz Yüze 100 Gün programlarını uyguluyoruz. Her gün milletvekilimizle, ana kadememizle, gençlik kollarımız, kadın kollarımızla, mahalle başkanlarımızla her gün bir mahallemizde, beldemizde, ilçemizde programlar yaptık. 1 Ağustos itibariyle de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sahada gördüğümüz şu, Aksaray halkı özellikle Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. İnşallah bu hızımız 2018'de ne ise, 2019'da ne ise 2022'de de aynı şekilde devam edecek. Koşacağız, koşturacağız ve şehrimize hizmet edeceğiz" dedi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

(YA-YC-FM-Y)

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Kaynak: İHA

AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

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