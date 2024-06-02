Aksaray'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı
AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00'de son bulurken, sandıklar tek tek açılarak oy sayımına başlanıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kısıtlı seçmen oy kullanımı itirazı gerekçesiyle seçimi iptal edilen Güzelyurt ilçesinde saat 17.00'de oy verme işlemleri tamamlanarak sayıma geçildi. İlçede kurulan 9 sandıkta oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, oy sayımına başlandı.
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