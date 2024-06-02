Aksaray'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı - Son Dakika
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Politika

Aksaray'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde oy sayımı başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kısıtlı seçmen oy kullanımı itirazı gerekçesiyle seçimi iptal edilen Güzelyurt ilçesinde oy verme işlemleri tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

02.06.2024 18:30  Güncelleme: 18:43
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Aksaray'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı

AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00'de son bulurken, sandıklar tek tek açılarak oy sayımına başlanıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kısıtlı seçmen oy kullanımı itirazı gerekçesiyle seçimi iptal edilen Güzelyurt ilçesinde saat 17.00'de oy verme işlemleri tamamlanarak sayıma geçildi. İlçede kurulan 9 sandıkta oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, oy sayımına başlandı.

Aksaray\'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aksaray'da tekrarlanan seçimde oy sayımı başladı - Son Dakika

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