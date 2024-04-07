Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal Göreve Başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal düzenlenen törenle mazbatasını alıp görevine başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olan ve Akşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Başkan A. Nuri Köksal, adliye kapısında vatandaşların yoğun alkışı ve tezahüratları eşliğinde mazbatasını aldı. Köksal, adliye binası önünde yaptığı konuşmada, "31 Mart Mahalli Seçimlerinde Akşehir halkının teveccühünü kazanmış yeni Belediye Başkanınız olarak mazbatamı almış bulunuyorum. Akşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Daha önce yine sizlerin teveccühüyle şanla şerefle yapmış olduğum beş yıllık Akşehir Belediye Başkanlığını yine sizlerin gönülden destekleriyle şu anda resmi olarak da ilk anlarına girmiş bulunuyoruz. Allah'ımdan niyazım beni sizlerin büyük desteğiyle çıktığım bu yolda utandırmaması ve bu emanete layık kılmasıdır" dedi.
Konuşmanın ardından halk korteji eşliğinde Nasreddin Hoca Türbesi'ne gelen Başkan Köksal, ilk olarak mezarlıktaki babası Cevdet Köksal ve annesinin mezarını ziyaret etti, Nasreddin Hoca Türbesi'nde de dua ederek buradan ayrıldı. Daha sonra Akşehir Belediyesine gelen Başkan Köksal, eski başkan Salih Akkaya tarafından karşılandı. Salih Akkaya tarafından kendisine çiçek verilen Başkan Köksal da Salih Akkaya'ya çiçek verdi, 10 yıllık başkanlık dönemindeki hizmetleri için teşekkür etti.
Başkanlık görevini devralarak makamına oturan Başkan Köksal, "Şu an itibariyle sizlerin emaneti olan Akşehir Belediyesi mührünü teslim almış ve resmi olarak belediye başkanı olarak göreve başlamış bulunuyorum. Belediye Başkanlığı hizmetimizle vakıf, cemiyet ve Akşehir'e adanmış hayatımızla, şimdi kişisel yaşantımızda yeni bir hizmet sürecinin kapısı açılırken Akşehir Belediyecilik tarihinde de yeni nesil belediyecilik anlayışının başladığı ve uygulandığı bir döneme giriyoruz" dedi. - KONYA
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