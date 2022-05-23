Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti - Son Dakika
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Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

23.05.2022 15:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

YORUMLAR
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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, CHP mitingi öncesi, 'mermilerle müdahale olabilir' sözleri sebebiyle Dışişleri'ne çağrıldı ABD Büyükelçisi Jeff Flake, CHP mitingi öncesi, 'mermilerle müdahale olabilir' sözleri sebebiyle Dışişleri'ne çağrıldı
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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