Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum - Son Dakika
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Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum

28.01.2023 18:29
Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimden birinci parti, İYİ Parti çıkmalıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimden birinci parti, İYİ Parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum, kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Partililere seslenen Akşener, seçimlere ilişkin, " Millet İttifakı'nın seçimi kazanacağına olan inancımız ve inançları nedeniyle bu ülkeden gitmeyi erteleyen çocuklar aşkına, sokakta yürürken endişe eden, bu ülkede 'Ben ne yapacağım?' diyen, umudu yerlere düşmüş, her dakika şiddete uğrayan ve uğrayacağından endişe duyan ama 'İşte seçim geliyor, inşallah biz kazanacağız' diye bizlere inanan kadınlar, istismara uğrayan çocukların, yerlerde sürünen hakları, 6 yaşında evlendirilen, 'Ne olmuş evlendirildiyse' denilen bir Türkiye'de o çocuklar adına bu seçimden birinci parti İYİ Parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum, kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz, İYİ Parti birinci parti çıkacak" dedi.

'YENİDEN SARILMAYA İHTİYAÇ VAR'

Ülkenin kuruluş ayarlarına dönmeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Akşener, "Bu ülkede komşunun komşuya, birbirinin tuzuna muhtaç olduğunu bilen geleneğin yeniden oluşmasına ihtiyacı var. Bu ülkenin birbirine taş atmayan insanlarının birbirine yeniden sarılmasına ihtiyacı var. Başı açık kadınla başı örtülü kadının zaten birlikte genel manada bir derdi yoktu. Aralarına nifak koymanın artık son bulmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla kutsal değerlerimiz üzerinden birbirimizle dövüştürülmenin sona ermesine ihtiyaç var. İşte İYİ Parti, bu ihtiyaçtır. Onun için İYİ Parti, bu seçimde birinci parti olmak mecburiyetindedir. Evet, ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için de çok siniri bozuldu herkesin. Evet başbakan olacağım ama birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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