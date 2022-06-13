Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Genel Başkan Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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