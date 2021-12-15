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Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et - Son Dakika

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et

15.12.2021 20:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'taki esnaf ziyaretinde 650 lirayla geçinebiliyorum diyen engelli vatandaşa "Harika, sen buna devam et" diyerek iş yerinden apar topar ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, Afşin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, esnaf gezileri sayesinde sorun ve talepleri dinleme imkanı bulduğunu, o yüzden bu ziyaretleri önemsediğini söyledi. Türkiye'de bazı şeylerin yanlış gittiğini ifade eden Akşener, mevcut düzeni değiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"650 LİRA İLE GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"HARİKA SEN BÖYLE DEVAM ET"

Akşener, 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa, "Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini ifade eden vatandaşa: Harika hayatına devam et
Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et

Kahramanmaraş, Meral Akşener, İYİ Parti, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et - Son Dakika
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