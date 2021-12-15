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Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et' - Son Dakika

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'

15.12.2021 23:37

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et' Engelli Erdoğan Aşçı: "650 lira maaş ile Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyoruz.

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'

Engelli Erdoğan Aşçı: "650 lira maaş ile Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyoruz. Ben 42 yaşındayım bundan 20 yıl önceki Türkiye'nin halini biliyorum."

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine engelli kartı gösteren ve 650 lira maaşla geçindiğini söyleyen kişiye, "Harika sen buna devam et" yanıtı vererek iş yerinden ayrıldı.

Elbistan ve Afşin ilçelerindeki esnaf ziyaretleri sonrası Göksun ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, girdiği bir esnafta yüzde 80 engelli vatandaş ile sohbet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "650 lirayla geçinebiliyorum" diyen engelli Erdoğan Aşçıya, "Harika, sen buna devam et" diyerek iş yerinden apar topar ayrıldı.

Akşener'in asker ve polise silah sıkanlarla kol kola olduğunu anımsatan engelli Erdoğan Aşçı, yaptığı açıklamada, "Burada maskemi de takmadım ki tanısınlar. 650 lira maaş ile Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyoruz. Ben 42 yaşındayım bundan 20 yıl önceki Türkiye'nin halini biliyorum. Çarşı ekmeğini yufka ekmeğinin içine koyup da babalarımız ve annelerimiz vardı. Allah'a çok şükürler olsun, hamdolsun ki bugünlere geldik. Daha ileriye de gideceğiz, daha da yükselecek zaman lazım. Bunları hepimiz biliyoruz seçmen olarak. Oyumu da kullanıyorum. Sadece size bir kelime sorum var. Bütün askerlerimiz, polislerimiz sizin geleceğinizi duyduğu için ortalığı dizayn ediyorlar ve emeği gösteriyorlar. Ama bu askerlerimize kurşun sıkan, askerlerimize müdahale eden bir vatandaşımız ile siz kol kola girip HDP ile CHP ile askerlerimize kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz, o bizi çok üzüyor. Bu gerçekten bizi çok üzüyor. Benim bir biraderim var o da binbaşı. Bu yolda yürümezseniz de gerçekten sade ve dümdüz yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı? Saygımız sonsuz" dedi.

Engelli vatandaşın sözlerine karşılık Meral Akşener ise, "Öncelikle 650 lira maaşla harika bir hayat yaşıyorsun ne kadar güzel, harika. Sen buna devam et. Çok iyi" dedi.

Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'
Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'
Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'
Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et'

Meral Akşener, İYİ Parti, Engelli, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen engelliye: 'Harika sen buna devam et' - Son Dakika
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