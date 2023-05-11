Akşener'den çarpıcı açıklama: Ali Babacan değil Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak - Son Dakika
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Akşener'den çarpıcı açıklama: Ali Babacan değil Bilge Yılmaz ekonomi bakanımız olacak

11.05.2023 21:48

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına kimin geçeceği sorusuna yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Babacan bir bakan değil başkan yardımcısı. Bilge Yılmaz ise bakan olacak. Maliye Bakanlığı'nı CHP aldı, biz de ekonomiyi aldık. Bilge Yılmaz da ekonomi bakanımız olacak. Sayın Babacan ekonomi bakanı değil" ifadelerini kullandı.

Seçime saatler kala Star TV ekranlarında gazeteci Nazlı Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK KONUŞULACAK BABACAN ÇIKIŞI

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına kimin geçeceği sorusuna yanıt veren Akşener, "Sayın Babacan da ben de diğer arkadaşlarımız da, iki belediye başkanımız da Cumhurbaşkanı yardımcısıyız şu anda. Bu arada da Babacan da ben de birer partinin genel başkanlarıyız. 2. bakanlık söz konusuysa onu da CHP bünyesinden alacaklar. Babacan bir bakan değil başkan yardımcısı. Bilge Yılmaz ise bakan olacak. Maliye Bakanlığı'nı CHP aldı, biz de ekonomiyi aldık. Bilge Yılmaz da ekonomi bakanımız olacak. Sayın Babacan ekonomi bakanı değil" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN İSTİFASI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili de bir değerlendirme yapan Akşener, "İstifasına saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren, belden aşağıya vuranları içim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olur göreceğiz. Dolayısıyla İnşallah her şey iyi olur." dedi.

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Millet İttifakı, Bilge Yılmaz, İYİ Parti, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

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