Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin - Son Dakika
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Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin

08.06.2022 12:03
Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Akşener, "Sen ve arkadaşların istediğiniz kadar yıkmaya çalışın, biz milletimizle el ele, omuz omuza verip, Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de oturup, muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sen ve arkadaşların istediğiniz kadar yıkmaya çalışın, biz milletimizle el ele, omuz omuza verip, Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de oturup, muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin" dedi.

Akşener, "Kur korumalı TL'ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor" açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de kürsüden yanıt verdi.

"TÜİK YARDIMINA KOŞACAK"

Akşener, "Biz bir yol ayrımına gittik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor" diyor. Böyle bir rezalet, böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? Nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK tez zamanda bu arkadaşın yardımına koşacak" dedi.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE TARIM BİTTİ"

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmalarından diğer satır başları ise şu şekilde: "AK Parti'nin eğitimde yol açtığı en önemli tahribatlardan biri köy okullarının kapatılması politikasına verdiği hız ile başladı. Taşımalı eğitim sistemi denen garabet bir uygulamaya geçildi. Köy okulları kapatılınca milli bayramlarımız artık köylerimizde kutlanamıyor. Anladınız mı niye kapandı? Artık İstiklal Marşı'mız, Andımız her pazartesi köylerimizde okunmuyor, bayrağımız göndere çekilmiyor. Köy okulları kapatılınca köy hayatı da canlılığını kaybetti. Tarım bitti, hayvancılık bitti. İYİ Parti olarak biz köylülerimize hak ettikleri itibarı yeniden kazandırmak için çalışıyoruz

"MUĞLA'YI SAHİPSİZ ZANNETMEYİN"

Marmaris Milli Parkı'nda bulunan Kızılcık Koyu'nda büyük bir doğa katliamı yapılıyor. Rantiyeler yine iş başında. Yine bir inşaat projesi uğruna ormanlarımız kesiliyor. Gerçekte çevremizin, şehirlerimizin ve iklimimizin tarumarına sessiz kalan Murat Kurum'a sormak istiyorum: ÇED raporu gerekli değildir belgesini hangi çıkara, çıkar sahibinin amacına, hangi beklentiye göre verdiniz? Muğla'mızı sahipsiz zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz.

İhaleyi alandan da şantiyeyi kurandan da ranttan beslenip semirenden de hesap soracağız. Şimdiden uyarıyorum, herkes ayağını denk alsın. Milletimizden yetkiyi alınca bu ihanete göz göre göre paydaş olanlardan milletimizin gözü önünde yargıyla, Danıştay'la, Sayıştay'la hesap soracağız.

"50 BİN ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

İktidara geldiğimizde ilk iş olarak terk edilen köy okullarını yeniden tamir edeceğiz. Her birini teknolojik yönden iyileştireceğiz. Dahası, yeni açacağımız köy okullarında 1 yıl zorunlu anaokulu eğitim de olacağı için en az 50 bin atanamayan öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimiz görev yerlerine gitmeden önce iyi bir hizmet içi eğitimden geçecek. Köylerde de her türlü olanaktan faydalanacak."

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Politika, Güncel, Son Dakika

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