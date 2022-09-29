Akşener'den hal esnafına ziyaret - Son Dakika
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Akşener'den hal esnafına ziyaret

29.09.2022 12:06
Akşener'den hal esnafına ziyaret

Akşener'den hal esnafına ziyaretİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener'den hal esnafına ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saat 07.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki esnafı ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve partililer eşlik etti. Akşener, hal esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.Meral Akşener, " Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" diyen esnafa, "Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz" karşılığını verdi.  Akşener, daha sonra halde esnafla kahvaltı yaptı ve Başkent İlçeler Terminaline geçti. Akşener, terminal esnafıyla da görüşerek, sorunlarını dinledi.

Görüntü dökümü:

- Halden görüntü

- Esnaf ile sohbet

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Elif ER- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den hal esnafına ziyaret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Akşener'den hal esnafına ziyaret - Son Dakika
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