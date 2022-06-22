Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır - Son Dakika
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Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır

22.06.2022 11:27

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya düzenlemesine ilişkin sert ifadelerde bulundu. Akşener, yeni bir RTÜK oluşturma çabası içine girildiğini ifade ederek, "Neymiş yalan habere önlem alacaklarmış. Neymiş sosyal medya yalancıymış. Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Bu yasa bir istibdat yasasıdır. Gerçeklerden, adaletten korkuyorlar." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, sosyal medya düzenlemesine de tepki gösterdi.

"BU YASA, İNTERNET SİTELERİNİ HİZAYA ÇEKME YASASIDIR"

Akşener, konuya ilişkin "Ekonomi rayından çıkmış, bunlar sosyal medyayı kontrol etme derdinde… Biliyorsunuz önümüze, "Sosyal Medya Yasası" adı altında, yeni bir yasak getirdiler. Neymiş yalan habere önlem alacaklarmış. Neymiş sosyal medya yalancıymış. Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Bu yasa bir istibdat yasasıdır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN HABER ALMA HAKKINA GÖZ DİKENLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

"Gerçeklerden, adaletten korkuyorlar." diyen İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin doğruları, gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar. Rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. Saray sefasının bitmesinden korkuyorlar. Öyle bir panik halindeler ki havuz medyasındaki düzeni sosyal medyaya taşımak için uğraşıyorlar. Biz kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. Ne kadar kadersiziz. Dön baba dönelim, kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Kaç yıl olmuş söyleneli, hala söylüyoruz. Bu zihniyeti değiştirmek için az kaldı. Milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız. Emanete hıyanet edenleri unutmayacağız. Milletimizin temel hakkını sonuna kadar savunacağız."

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