Akşener, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Akşener, esnafı ziyaret etti

05.07.2022 17:58
Akşener, esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnafı ziyaret etti. İlk olarak parti otobüsüyle Çankaya ilçesine gelen Akşener, girdiği dükkanlarda esnafın sorunlarını dinledi ve danışmanlarına notlar aldırdı. Ardından Altınağ ilçesine geçen Akşener, burada şarküteri dükkanının sahibi ile bir süre sohbet etti. Dükkan sahibi Akşener'e, "Ben Alperenim, ülkücüyüm, ülkücü öleceğim. Ben Muhsinciyim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri kimdir?" diye sordu. Akşener de esnafa, "'Muhsin başkanın katillerinin bulunmasını istiyorum' diyorsan aynı yerdeyiz ama şudur, budur diye bilmiyorum. Eşiyle, kızıyla, oğluyla rahmetlinin kız kardeşi olarak birlikte irtibat halinde çalışıyoruz. Furkan Yazıcıoğlu'na sorabilirsin ne yaptığımı. Ama 'Katili şudur' diyemeyeceğim. Katillerinin bulunmasına dair sonuna kadar arkasındayım" diye yanıt verdi.

Akşener daha sonra Yenimahalle ilçesine geçerek ziyaretlerine devam etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da esnafın sorunlarını dinledi Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da esnafın sorunlarını dinledi Açıklaması Akşener'in Ziyaret Ettiği Ankaralı Gözlükçü: 'Ben Sadece Elektrik Parasına, Kiraya Çalışıyorum. Yeter, Bıktık Bu Hükümetten. Bıktık, Yıldık' Akşener'in Ziyaret Ettiği Ankaralı Gözlükçü: 'Ben Sadece Elektrik Parasına, Kiraya Çalışıyorum. Yeter, Bıktık Bu Hükümetten. Bıktık, Yıldık'
Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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