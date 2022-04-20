Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, inşası süren eserleri birer birer tamamlayıp hizmete açtıklarını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün muhteşem manzarasının halen gözlerinin önünde olduğunu dile getiren Erdoğan, diğer alanlarda da hazırlıkları tamamlanan müjdeleri birer birer milletle paylaştıklarını belirtti.

"Şimdi geçmişin bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'sinden bugün uzay yarışında yerini alan Türkiye'ye nasıl geldiğimizi, bizi dünyada öne çıkaran başarılarımızdan örneklerle hep birlikte izleyelim." diyen Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki yerli ve milli yatırımları ve insani yardımları anlatan videoyu izletti.

Millet için bir an olsun hizmetten, üretmekten, çalışmaktan geri durmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Son kabine toplantısında imalat ve turizm sektörlerine yönelik 150 milyar liralık destek paketimizi açıklamıştık. Bugün de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesaplarıyla ilgili yeni bir uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. 'Yuvam' adını verdiğimiz bu tasarruf hesapları, işçi dövizlerinden farklı olarak kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir finansal araçtır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Mavi Kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği bu 'Yuvam' hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. Türk lirası olarak açılacak hesaplar içinde oldukça yüksek ve tatminkar bir gelir vadeden bu hesaplar, vatandaşlarımızın ülkeleriyle bağlarını canlı tutmalarını da sağlayacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni haberleri, yeni müjdeleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

"Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz." diyen Erdoğan, AK Parti ailesinin, daha da güçlendiğini söyledi.

Kürsüye gelen Ok, "Mikrofon önünde çok konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Allah utandırmasın, hayırlara vesile kılsın." dedi.

AK Parti'ye katılma sebebini anlatan Ok, "Kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları çeyrek asırdan fazla işgal altındaydı. Türkiye'miz, 'Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ni Irak, Suriye, Libya ve nerede olursa olsun tehdit eden içeriden ve dışarıdan hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir." ifadelerini kullandı.

Ok, söylenecek çok söz olduğunu ancak "sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek olmadığını" belirterek, "Türkiye, özellikle savunma sanayisinde lig atladı; SİHA ve İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke oldu. İşte bunun için 'Cumhur İttifakı' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile mücadelede 'Ben de varım.' dedim. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 17 Şubat 2020'de İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a, AK Parti rozetini taktı. İsmail Ok'un eşi Nesrin Ok da törende yer aldı.

"O ne dediyse doğrudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O ne dediyse doğrudur." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklaması anımsatılarak, "Bayram öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir karar var mı?" sorusunu Erdoğan, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Bütün Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir." diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere katılan küçük sporcularla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

(Bitti)