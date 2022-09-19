Akşener Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtler ile düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular dedi.

Kaynak: DHA

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