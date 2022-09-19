Akşener Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bu can bu bedende durdukça bizi Kürtler ile düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe merkezinde toplanan kalabalığa konuşan Akşener, Meral Akşener'e Etimesgut'ta 'PKK'lı\
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