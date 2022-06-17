Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı - Son Dakika
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Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı

17.06.2022 14:33
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı

Esnaf ziyaretleri için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir iş yerinden alışveriş yapıp korumasının eşine hediye ederken, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölünü de ziyaret etti.

Esnaf ziyaretleri için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir iş yerinden alışveriş yapıp korumasının eşine hediye ederken, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölünü de ziyaret etti. Akşener, "Bu gölün biran önce kurtarılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kurudere Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Manisa'nın üzüm kenti olduğunu vurgulayan Akşener, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 25 TL olmasını talep etti.

Esnaf ziyaretinde bir işyerinden 600 liralık alışveriş yapan Akşener, yaptığı alışverişi korumasının eşine hediye etti.

"Marmara Gölünü kurtaracağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha sonra 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen, ancak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Marmara Gölünü ziyaret etti. Akşener, gölün yeniden eski günlerine kavuşması için çalışmalar yapılmasını istedi. Göl kıyısında mahalleli kadınlarla bir araya gelen Akşener "Bu gölün biran önce kurtarılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu gölden balıkçılık yaparak geçimini sağlayan onlarca aile var ve hepsi mağdur durumda. Seçimden önce bu gölün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız. Olmazsa bu gölü kurtarmak bizim iktidarımıza nasip olacak" dedi. - MANİSA

Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İYİ Parti, alışveriş, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı - Son Dakika
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