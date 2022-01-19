Akşener: Öğrenciler bu yurtlara muhtaç bırakılıyor - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki toplam yurtların yüzde 35'i vakıf ve derneklere ait. Bu da, özellikle dar gelirli öğrencilerimizin, denetlenmeyen ve birçok hizmeti hakkıyla vermekten çok uzak olan bu yurtlara, adeta muhtaç bırakıldığını gösteriyor" dedi.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, hükumetin, esnafı, çiftçileri, emeklileri görmezden geldiğini söyleyerek, "Bu ibretlik durumu, artık yadırgamıyoruz. Çünkü artık beceriksizliklerinin üstünü örtecek bahaneleri kalmadı. Çünkü artık tutmadıkları vaatleri, unutturacak sözleri, milletimizin dertlerine derman olacak, çözümleri kalmadı. Çünkü artık Sayın Erdoğan ve partisinin, milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı" diye konuştu.