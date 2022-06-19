Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, parti genel merkezinde İYİ Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: DHA
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