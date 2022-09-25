AKŞENER: TEK ADAM SİSTEMİNİN KONUŞULDUĞU SON SEÇİMDİR - Son Dakika
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AKŞENER: TEK ADAM SİSTEMİNİN KONUŞULDUĞU SON SEÇİMDİR

25.09.2022 00:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programa katılmak için geldiği Mersin'de, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programa katılmak için geldiği Mersin'de, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programına katıldı. Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda Akşener'e, mor cepken hediye edildi. Hediye edilen mor cepkeni giyen Akşener, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını söyledi. Akşener, "1 ayda 4 kadın katledildi bu ülkede. Acıların kadını olmak istemiyoruz. 'Ömrümü kul eyledim' demek istemiyoruz. Anadolu'ya adım attığımızda Türk tarihi kadını değerle doludur. Bu cepkenler eziyet gören kadının zırhıdır. Bugün bu cepken yok, çünkü sesimizi duyan yok. Anlaşılıyor ki iş gene biz kadınlara düştü. Her birimiz bu ucube sistemi değiştirmek için dik duracağız, sağlam duracağız ve burada irade göstereceğiz. Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın acılarına, uğradıkları haksızlığa son vermek için bu ucube sistemi değiştireceğiz. Bu ucube sistemi değiştirmek için 'ben aday değilim' dedim ve herkesle bir araya geldim. Ziyaretler gerçekleştirdim ve şu an da aynı noktadayım" diye konuştu.

ÖZGECAN ASLAN'IN ANNESİ SONGÜL VE BABASI MEHMET ASLAN DA KATILDI

Yaklaşan seçimler hakkında da koşan Akşener, 'Bu bizim parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçimdir. Türkiye ölmez, Türkiye bitmez ama parlamenter sistemi konuşarak adaleti, demokrasiyi ve liyakati, şeffaflığı, kayırmacılığın olmadığı son seçimi konuşacağız. Dolayısıyla bu seçim kazanılmak zorundadır, bu seçimi kazacağız elbette" dedi.

Programa, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ın annesi Songül ve babası Mehmet Aslan da katıldı.

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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AKŞENER: TEK ADAM SİSTEMİNİN KONUŞULDUĞU SON SEÇİMDİR - Son Dakika

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