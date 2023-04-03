Akşener ve İmamoğlu'nun tebessüm ettiren sohbet! Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatması için sıkıştırdı - Son Dakika
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Akşener ve İmamoğlu'nun tebessüm ettiren sohbet! Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatması için sıkıştırdı

03.04.2023 10:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu birlikte katıldıkları bir etkinlik sırasında eşi Dilek İmamoğlu ile tanışma hikayeleri üzerinden bir hayli sıkıştırdı. İki isim arasındaki evlilik sohbeti etkinliğe katılanların yüzünde tebessüm oluştururken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İstanbul'da Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

SOHBET ETKİNLİĞE KATILANLARI GÜLDÜRDÜ

İftarın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Akşener ve İmamoğlu'nun arasındaki sohbet katılanları güldürdü.

TANIŞMA HİKAYELERİ ÜZERİNDEN SIKIŞTIRDI

Akşener, İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlatırken sıkıştırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener ve İmamoğlu'nun tebessüm ettiren sohbet! Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatması için sıkıştırdı - Son Dakika


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