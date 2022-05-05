Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı - Son Dakika

Aksoy Araştırma'nın Kurucusu Ertan Aksoy cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede 2019 Eylül ayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ölçümlerde Erdoğan'ın önüne geçtiğini ve bu durumu koruduğunu, ABB Başkanı Mansur Yavaş da pandeminin başlamasıyla birlikte, Erdoğan'ın önüne geçtiğini söyledi.

Geçen yılki orman yangınlarında iktidarın yönetememesi, muhalefetin yerel yönetimlerdeki performansıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın önüne geçtiğini ve durumunu koruduğunu öne süren Aksoy "Üçünden hangisi aday olursa, diğer ikisinin de itibar sermayesi ve toplumdaki karşılığı üçüncüsünün de aynı zamanda toplumsal sermayesi olacağı için diğer bütün unsurlar da bir araya geldiğinde, hangisi olursa olsun kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"ALTILI MASA EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ"

BirGün gazetesine konuşan Aksoy'un altılı masaya ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle:

"Altılı masanın bir araya gelişi, ilgili partililerde veya o yapının oylarında büyük bir sıçrama yaratmış değil. Ama altılı masayı sadece oy hareketi üzerinden değerlendirmek de bizi hataya götürür. Altılı masanın birinci önceliği iktidar değişikliğine, bir fikre hazırlık. Hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için kapsayıcı bir yönetime ihtiyaç var. Toplumun sadece ekonomiyi konuşmasını istemesi anlaşılır, çünkü toplum sadece ekonomiyi konuşuyor. Ama siyasiler meseleyi daha teknik olarak ele almak zorunda. Bu nedenle asgari müşterekler üzerinden oluşacak her uzlaşı hem yaşamsal hem kıymetli."

"BUGÜNKÜ MUHALEFET YARININ İKTİDARI"

"Benim iddiam ilk seçimde net olarak Türkiye'de iktidarın değişeceğine yönelik" diyen Aksoy, bugünkü muhalefetin o günün iktidarı olacağını iddia ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun olmaması için, hayatın olağan akışına aykırı bir şeyin olması lazım. Trend açısından baktığımızda kademe kademe eriyen, aşılan bir iktidar bloku ve seçmen grubu var. Yüzde 30'a kadar gelip, oraya sıkışan, aynı zamanda yüzde 30'un taleplerine, yönlendirmelerine göre de dönüşen iktidar var. Geldiği yer itibariyle dönüştürdüğü tabana dönüşen bir iktidar var."

"HDP'NİN KAPATILMASI SEÇMENİ DAHA KARARLI YAPAR"

'HDP'nin pozisyonu seçim sonucunu nasıl etkiler?' sorusuna Aksoy şu yanıtı verdi:

"HDP'nin seçmeni, Türkiye'nin en siyasi seçmeni. HDP'nin kapatılması da HDP seçmeninin kararlılığını artırır, başka hiçbir etkisi olmaz."