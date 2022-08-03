Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4.8 olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4.8 olarak belirlendi

03.08.2022 17:26

Aksoy Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranının yüzde 38 olarak belirlendiği ankette CHP ile İYİ Parti'nin birlikteliğindeki Millet İttifakı yüzde 42.8'e oranında oy topladı. Yüzde 10 oyu bulunan HDP ise kilit noktada yer aldı.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını art arda yayınlamaya başladı. Aksoy Araştırma şirketinin son anketinde Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki farkın azlığı dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz kesin bir tavır ortaya koymayan HDP'nin yüzde 10 oyla kilit durumda olduğu izlendi.

AK PARTİ YÜZDE 29.7 ÇIKTI

Ankete göre "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna "AK Parti" yanıtını verenlerin oranı yüzde 29.7 oldu. İktidar partisini yüzde 28.8'le CHP takip etti. Üçüncü sırada ise bir süredir yükselişini sürdüren İYİ Parti yer aldı: Yüzde 14. İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı, aynı şirketin bir önceki anketinde yüzde 13.2 olarak belirlenmişti. HDP yüzde 10 bandında çıkarken, MHP ise yüzde 7.8 oy aldı. Diğer partiler ise şöyle sıralandı: DEVA Partisi yüzde 2.5, Gelecek Partisi yüzde 1.3 ve Saadet Partisi yüzde 0.9.

6'LI MASA PARTİLERİ DE DAHİL OLDUĞUNDA 47.5 ÇIKIYOR

Bu oy oranları ittifaklar bazında değerlendirildiğinde; Millet İttifakı'nın Cumhur'la arasındaki farkı açmaya başladığı görülüyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranı yüzde 38 olarak belirlenirken, CHP ile İYİ Parti'nin birlikteliğindeki Millet İttifakı yüzde 42.8'e ulaşıyor. İki partinin altılı masada birlikte bulundukları Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oy oranları da buna eklendiğinde muhalefetin toplam desteği 47.5.

Son ankette ittifaklar arasındaki fark 4.8 oldu, düğümü HDP çözüyor

HDP KİLİT NOKTADA

Bu noktada bir kez daha kilit parti konumundaki HDP öne çıkıyor. Şu sıralar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarıyla açılan 'kapatma' davasıyla boğuşan partinin oy oranı yüzde 10.

YORUMLAR
500
Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4.8 olarak belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 01:28:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4.8 olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement