Son seçim anketi paylaşıldı! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4.8 olarak belirlendi

Yine aynı ülke yine aynı manzara! Bu kafayla NATO'yu rüyanızda görürsünüz

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını art arda yayınlamaya başladı. Aksoy Araştırma şirketinin son anketinde Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki farkın azlığı dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz kesin bir tavır ortaya koymayan HDP'nin yüzde 10 oyla kilit durumda olduğu izlendi.

AK PARTİ YÜZDE 29.7 ÇIKTI

Ankete göre "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna "AK Parti" yanıtını verenlerin oranı yüzde 29.7 oldu. İktidar partisini yüzde 28.8'le CHP takip etti. Üçüncü sırada ise bir süredir yükselişini sürdüren İYİ Parti yer aldı: Yüzde 14. İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı, aynı şirketin bir önceki anketinde yüzde 13.2 olarak belirlenmişti. HDP yüzde 10 bandında çıkarken, MHP ise yüzde 7.8 oy aldı. Diğer partiler ise şöyle sıralandı: DEVA Partisi yüzde 2.5, Gelecek Partisi yüzde 1.3 ve Saadet Partisi yüzde 0.9.

6'LI MASA PARTİLERİ DE DAHİL OLDUĞUNDA 47.5 ÇIKIYOR

Bu oy oranları ittifaklar bazında değerlendirildiğinde; Millet İttifakı'nın Cumhur'la arasındaki farkı açmaya başladığı görülüyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin toplam oy oranı yüzde 38 olarak belirlenirken, CHP ile İYİ Parti'nin birlikteliğindeki Millet İttifakı yüzde 42.8'e ulaşıyor. İki partinin altılı masada birlikte bulundukları Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oy oranları da buna eklendiğinde muhalefetin toplam desteği 47.5.

HDP KİLİT NOKTADA

Bu noktada bir kez daha kilit parti konumundaki HDP öne çıkıyor. Şu sıralar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarıyla açılan 'kapatma' davasıyla boğuşan partinin oy oranı yüzde 10.