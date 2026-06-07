Akyaka\'nın Yeni Muhtarı Hürriyet Özsoy Oldu

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesinde bugün yapılan muhtarlık ara seçiminde mühür aynı evde kaldı. Eski muhtar Feridun Özsoy'un hukiki sorunlar nedeniyle aday olamadığı seçimlerde boşalan muhtarlık koltuğu sandığa giden mahalleli, 6 aday arasından eski muhtarın eşi Hürriyet Özsoy'u 513 oy ile yeni muhtar olarak seçti.

Akyaka Mahallesinin eski Muhtarı Ferudun Özsoy'un, 2018 yılında yaşanan bir olaya ilişkin yargılandığı davada ceza alması sonrası muhtarlık görevi düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda, mahallede yeni muhtarı belirlemek amacıyla bugün sandıklar kuruldu.

Toplam 2 bin 640 seçmenin bulunduğu Akyaka'da ara seçimde Bin 446'sı geçerli oy kullandı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, adayların aldığı kesin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hürriyet Özsoy: 513 oy, Yavuz Dereboğaz: 316 oy, Hülya Koçyiğit: 303 oy, İbrahim Türkoğlu: 157 oy, Mutlu Hira: 132 oy ve Mustafa Tavşan: 25 oy aldı.

En yakın rakibine 197 oy fark atarak 513 oyla seçimi göğüsleyen Hürriyet Özsoy, Akyaka'nın yeni muhtarı oldu. - MUĞLA