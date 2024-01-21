Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, esnafları ziyaret etti

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nurettin Cankurtaran Caddesinde esnafları ziyaret etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nurettin Cankurtaran Caddesinde beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerin sonrasında konuşan Ayık, gezmedik cadde ve sokak bırakmayacaklarını belirterek, "Biz vatandaşlarımızın sadece seçim zamanında değil her zaman yanında olmaya özen gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren çözüm merkezi ve halk günü uygulamalarımızla vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve sorunlarını dinledik. Herhangi bir sıkıntıda yanlarında olduk ve çözülmesi için gayret gösterdik. Bunu da çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile başardığımıza inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ayık'a, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Mukadder Tüfekci ve AK Parti Akyurt Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hasan Çalhun eşlik etti. - ANKARA