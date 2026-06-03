Ala'dan Destici'ye Başsağlığı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ağabeyi vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli ağabeyinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Destici ailesi olmak üzere yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.