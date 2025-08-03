Ala'dan Mescid-i Aksa Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunması, bölgesel bir mesele değildir. Mabedlerin dokunulmazlığı, uluslararası hukuk tarafından koruma altındadır ve kutsal mekanların hedef alınması, evrensel insani değerlerin hilafına ağır bir ihlaldir. Uluslararası toplumda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrılarının yoğun olarak dillendirildiği böylesi kritik bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, Netanyahu hükümetinin provokasyonu bir devlet politikası haline getirdiğinin açık bir göstergesidir. Bu tür provokatif eylemlerle amaçlananın iki devletli çözüm umutlarını tehdit etmeye yönelik olduğu açıktır. Bölgede Netanyahu hükümetinin sistematik bir biçimde sürdürdüğü bu kışkırtıcı adımların derhal sona erdirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, somut adımların derhal atılması acil ve zorunludur. Uluslararası toplumun bu kritik süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi ve provokasyonların karşısında kararlı duruş sergilemesi için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA