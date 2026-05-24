Ala'dan Slogan Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok, niyetimiz de" ifadelerini kullandı. - ANKARA