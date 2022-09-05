Başkan Yücel'e İbradı ve Gündoğmuş'ta sevgi seli - Son Dakika
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Başkan Yücel'e İbradı ve Gündoğmuş'ta sevgi seli

05.09.2022 11:21
Başkan Yücel'e İbradı ve Gündoğmuş'ta sevgi seli

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu Gündoğmuş'ta düzenlenen Kültür Sanat ve Bal Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu Gündoğmuş'ta düzenlenen Kültür Sanat ve Bal Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yücel, Alanya'nın dört bir yanında vatandaşlarla buluştuğu gibi komşu ilçelerde yapılan etkinlik ve organizasyonlarda da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yücel, hafta sonu ilk olarak İbradı'da düzenlenen 9. Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları'na katıldı. Eynif Yaylası'nda gerçekleştirilen yarışlarda vatandaşlarla ve sporcularla bir araya gelen Başkan Yücel, at yarışlarını takip etti. Alanya'yı temsil eden 3 atın yarıştığı organizasyonda başaltı kategorisinde Kerim Sevimler'in atı birinci olarak yarışı kazandı. Başkan Yücel, hem Alanya'dan yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti hem de organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan isimlere teşekkür etti.

Gündoğmuş'ta başkan yücel'e sevgi seli

Başkan Yücel daha sonra Gündoğmuş'ta düzenlenen 7. Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve vatandaşlar, Başkan Yücel'i büyük bir coşkuyla karşıladı. Mehter takımı gösterisi, aşık atışması, yerel sanatçıların dinletileri gibi pek çok etkinliğe sahne olan festivalde Kestel Off Road Kulübü de bir gösteri gerçekleştirdi. Oldukça renkli geçen festivalde vatandaşlar Başkan Yücel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan yücel; "Gündoğmuş'u çok güzel ve canlı gördüm"

Kestel Off Road Kulübü'ne teşekkür plaketi veren ve bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yücel, "Böyle güzel ve anlamlı bir günde sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyor hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Gerçekten bugün Gündoğmuş'u çok güzel ve canlı gördüm. Demek ki Gündoğmuş'ta her şey yolunda. Bir kez daha Belediye Başkanımızı, kamu kurum ve çalışanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir günde güzide halkımızın bir arada olması, onların mutlu ve huzurlu olması bizim içinde son derece önemli. Bizleri biz yapan ortak değerlerimiz vardır. Bu değerleri yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için de çok önemlidir. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Mehmet Özeren'den yangın ve kar teşekkürü

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür plaketi sundu. Özeren, Başkan Yücel'in her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İlçemizin maruz kaldığı büyük yangın felaketinde ve zorlu kış şartlarında yapılan kar mücadelesinde ilçemize ve belediyemize verdiğiniz samimi destek ve yardımlardan dolayı ilçem adına, halkım adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım"ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, İbradı, Alanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yücel'e İbradı ve Gündoğmuş'ta sevgi seli - Son Dakika

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