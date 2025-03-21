Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Taksicilerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Taksicilerle Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Taksicilerle Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Otogar Taksi Durağı esnafıyla bir araya gelerek taksicilerin taleplerini dinledi. Yaz sezonu öncesi yapılacak düzenlemelerle hem taksicilerin hem de turistlerin faydalanacağı çözümler geliştireceklerini belirtti.

21.03.2025 12:40  Güncelleme: 12:47
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Otogar Taksi Durağı esnafı ile bir araya geldi. Taksicilerin taleplerini dinleyen Başkan Özçelik, "Turizm sezonu öncesi taksilerle ilgili düzenlemeler yapacağız. Hem taksici esnaflarımız hem vatandaşlarımızın hem de kentimize gelen misafirlerimiz bu farkı hissedecekler" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kent genelinde meslek grupları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Özçelik, Otogar Taksi Durağı'nda taksicilerle buluştu.

Sohbet havasında geçen buluşmada taksiciler taleplerini Başkan Özçelik'e ilettiler. Duraklardaki taksi sayıları ve yolcu alım noktaları gibi konulardaki taleplerle ilgili Başkan Özçelik notlar aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Başkan Özçelik, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bugüne kadar söylediğimiz ve talep ettiğimiz hiçbir şeyi geri çevirmedi. Her zaman bizlere yardımcı oldu. Bu konudaki isteklerimizi de kendisi ile görüşeceğiz. Daha önce taksicilerle ilgili birtakım görüşmelerimiz olmuş ve fikir alışverişinde bulunmuştuk. Halk otobüsleri ve taksilerle ilgili gerekli adımları atmaya başlıyoruz" dedi.

"Düzenlemeler yapacağız"

Taksilerle ilgili düzenlemeler yapılacağını belirten Başkan Özçelik, "İsteklerinizi elimden geldiğince yapacağım. Tabii ki bizim de sizden isteklerimiz var. Bazı düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Yurt dışında kentimizi tanıtmak ve turizmi geliştirmek adına birçok fuara katıldık. Bu fuarlarla Alanya'da bir taksi sorunu olduğunu bizlere söylediler. Taksi duraklarındaki taksi sayıları ile ilgili sizlerle birlikte görüşüp bir karar alalım ve bunu uygulayalım. Ancak uygunsuz kıyafetle taksicilik yapılmasına da müsaade edemeyiz. Sizlerin de yaşadığı zorlukları biliyoruz ve farkındayız. Vatandaşlarımıza ve kentimize gelen misafirlerimize karşı istenmeyen olaylar yaşanmasını istemiyoruz Alanya'mızın marka değerine zarar veren bu tarz davranışlarla ilgili önemli düzenlemeler yapacağız. Hem taksicisi esnaflarımız hem vatandaşlarımızın hem de kentimize tatile gelen misafirlerimiz bu farkı hissedecekler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Taksicilerle Buluştu - Son Dakika

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