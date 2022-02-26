Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park

26.02.2022 15:30
Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park

Alanya Belediyesi, ilçe halkının huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanlarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi, ilçe halkının huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanlarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Saray Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı. 380 adada bulunan 2 bin 300 metrekare alan içerisindeki parkta süs havuzu, ahşap pergolalı dinlenme alanları ve yoğun bitki parterleri ile çocukların farklı oyunlar oynayabilecekleri, mekanın sakinliğine de uyumlu çocuk oyun alanları yer aldı.

Şehir merkezinde bulunan park, hem denize yakın olması, hem de konut ve otellerin bir arada yoğun olarak bulunduğu bir bölgede olması nedeni ile yerli ve yabancı misafirlerin de ortak kullanabileceği, her yaştan insanın oturup dinlenebileceği, su sesi, bitki çeşitliliği ve şık pergolaları ile keyifli bir görsellik sağlıyor.

Alanın bir noktasında bulunan çocuk oyun alanında ise at arabası, balon, mantar gibi farklı oyun grupları kullanılarak çocuklara alışkın oldukları parklardan farklı bir oyun deneyimi sunuldu.

"Hayırlı olsun"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yeni parkla ilgili açıklama yaparak, "Şehir içerisinde yapmakta olduğumuz bu tip parklar vatandaşlarımızın şehrin monotonluğundan kısa bir süre dahi olsa çıkıp nefes almaları hedeflenmektedir. Yeni parkımız çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park
Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park
Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park
Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park
Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park

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Alanya Belediyesi, oyunlar, Alanya, Saray, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alanya Belediyesi'nden Saray Mahallesi'ne yeni park - Son Dakika


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