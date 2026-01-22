Başkan Öküzcüoğlu: "Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Öküzcüoğlu: "Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici"

Başkan Öküzcüoğlu: "Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici"
22.01.2026 11:09  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda önemli kararların alındığı Sivrihisar'daki Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilen İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısının tarih bilinci açısından taşıdığı anlamı vurguladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda kritik kararların alındığı Sivrihisar'daki Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilen İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısının, tarih bilinci açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sivrihisar'daki tarihi Zaimağa Konağı'nda bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu'nun önemli kararlar aldığı konağın, Atatürk'ten sonra ilk kez bir encümen toplantısına ev sahipliği yapmasının kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, Zaimağa Konağı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ülkenin geleceğine yön verdiği bu tarihi mekanda bir araya gelmek, bizler için sadece bir toplantı değil, aynı zamanda güçlü bir tarih bilinci ve sorumluluk duygusudur" dedi.

Tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Öküzcüoğlu, "Bu konak, geçmişten bugüne taşıdığı anlamla bizlere yol gösteriyor. Yerel yöneticiler olarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak ve bu mirası yaşatmak en önemli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısının böylesine anlamlı bir mekanda yapılmasının sembolik değer taşıdığını dile getiren Başkan Öküzcüoğlu, "Atatürk'ten sonra bu tarihi konakta ilk kez bir toplantı yapılması hepimizi duygulandırdı. Bu anlamlı buluşmada yer almak, Alaşehir adına da büyük bir gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Yerel Haberler, İç Anadolu, Sivrihisar, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Öküzcüoğlu: 'Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Öküzcüoğlu: "Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.