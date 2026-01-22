Başkan Öküzcüoğlu: "Tarihin yazıldığı mekanda bulunmak gurur verici"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda kritik kararların alındığı Sivrihisar'daki Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilen İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısının, tarih bilinci açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sivrihisar'daki tarihi Zaimağa Konağı'nda bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu'nun önemli kararlar aldığı konağın, Atatürk'ten sonra ilk kez bir encümen toplantısına ev sahipliği yapmasının kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, Zaimağa Konağı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ülkenin geleceğine yön verdiği bu tarihi mekanda bir araya gelmek, bizler için sadece bir toplantı değil, aynı zamanda güçlü bir tarih bilinci ve sorumluluk duygusudur" dedi.

Tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Öküzcüoğlu, "Bu konak, geçmişten bugüne taşıdığı anlamla bizlere yol gösteriyor. Yerel yöneticiler olarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak ve bu mirası yaşatmak en önemli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantısının böylesine anlamlı bir mekanda yapılmasının sembolik değer taşıdığını dile getiren Başkan Öküzcüoğlu, "Atatürk'ten sonra bu tarihi konakta ilk kez bir toplantı yapılması hepimizi duygulandırdı. Bu anlamlı buluşmada yer almak, Alaşehir adına da büyük bir gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu. - MANİSA