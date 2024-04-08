Alaşehir Belediyesi'nde mahalli idareler seçimleri sonrası ilk meclis toplantısı, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu başkanlığında yapıldı.
Alaşehir Belediyesinin seçimler sonrası ilk meclis toplantısında; meclis katip üyelikleri, başkan vekilleri, çiftçi malları koruma, encümen ve komisyon seçimleri yapıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısı İstiklal Marşının okunması sonrası başladı. Meclisin açılışında bir konuşma yapan Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Seçimde tek arzumuz hiç kimsenin saçının teline zarar gelmemesi ve bir demokrasi şöleni halinde geçmesini sağlamaktı. Çok şükür kazasız belasız bir seçime de geride bıraktık. Seçimimizin Türkiye'mize Manisa'mıza Alaşehir'imize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum" dedi.
Konuşmanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan divan katip üyelik seçimlerinde; Mehmet Hanife Aydın, Aynur Dağ asil, Emir Engin, Metin Yaşar yedek üye olarak yer aldı. Encümen üyeliklerine Mahmut Horasan Mehmet Atıf Erdem, Salih Doğrul. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı için 5 yönetim kurulu üyesi seçildi. Yönetim şu isimlerden oluştu: Levent Çoban, Telat Girgin, İbrahim Beler, Ramazan Çam, Mehmet Ertürk. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Alaşehir Belediyesi'nde Mahalli İdareler Seçimleri Sonrası İlk Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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