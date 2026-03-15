Albayrak, Sağlık Çalışanlarını Tıp Bayramı\'nda Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanelerdeki sağlık çalışanlarıyla buluştu.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane personeli ile bir araya gelen Başkan Albayrak, sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti. Albayrak'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında ise, "Gece gündüz demeden, büyük bir sabır ve adanmışlıkla milletimize hizmet eden kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Emekleri ve fedakarlıklarıyla insan hayatına dokunan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR